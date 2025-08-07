Atelier Accord de l’Armagnac Domaine d’Espérance Mauvezin-d’Armagnac

Atelier Accord de l’Armagnac Domaine d’Espérance Mauvezin-d’Armagnac jeudi 7 août 2025.

Atelier Accord de l’Armagnac

Domaine d’Espérance 320, chemin d’Espérance Mauvezin-d’Armagnac Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

A 16h, après la visite des chais, au cours d’une dégustation vous devrez accorder 5 armagnacs avec 5 délicieux ingrédients.

Durée 90 minutes.

A 16h, après la visite des chais, au cours d’une dégustation vous devrez accorder 5 armagnacs avec 5 délicieux ingrédients.

Durée 90 minutes. .

Domaine d’Espérance 320, chemin d’Espérance Mauvezin-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 85 93 info@esperance.fr

English : Atelier Accord de l’Armagnac

At 4pm, after a tour of the cellars, you’ll have to match 5 armagnacs with 5 delicious ingredients during a tasting session.

Duration: 90 minutes.

German : Atelier Accord de l’Armagnac

Um 16 Uhr, nach der Besichtigung der Weinkeller, müssen Sie während einer Verkostung 5 Armagnacs mit 5 köstlichen Zutaten abstimmen.

Dauer: 90 Minuten.

Italiano :

Alle 16:00, dopo un tour delle cantine, dovrete abbinare 5 Armagnac a 5 deliziosi ingredienti durante una sessione di degustazione.

Durata: 90 minuti.

Espanol : Atelier Accord de l’Armagnac

A las 16:00 h, tras una visita a las bodegas, tendrá que combinar 5 Armagnacs con 5 deliciosos ingredientes durante una sesión de degustación.

Duración: 90 minutos.

L’événement Atelier Accord de l’Armagnac Mauvezin-d’Armagnac a été mis à jour le 2025-07-31 par OT Landes d’Armagnac