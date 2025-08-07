Atelier Accord de l’Armagnac Domaine d’Espérance Mauvezin-d’Armagnac
Atelier Accord de l’Armagnac Domaine d’Espérance Mauvezin-d’Armagnac jeudi 7 août 2025.
Atelier Accord de l’Armagnac
Domaine d’Espérance 320, chemin d’Espérance Mauvezin-d’Armagnac Landes
A 16h, après la visite des chais, au cours d’une dégustation vous devrez accorder 5 armagnacs avec 5 délicieux ingrédients.
Durée 90 minutes.
Domaine d’Espérance 320, chemin d’Espérance Mauvezin-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 85 93 info@esperance.fr
English : Atelier Accord de l’Armagnac
At 4pm, after a tour of the cellars, you’ll have to match 5 armagnacs with 5 delicious ingredients during a tasting session.
Duration: 90 minutes.
German : Atelier Accord de l’Armagnac
Um 16 Uhr, nach der Besichtigung der Weinkeller, müssen Sie während einer Verkostung 5 Armagnacs mit 5 köstlichen Zutaten abstimmen.
Dauer: 90 Minuten.
Italiano :
Alle 16:00, dopo un tour delle cantine, dovrete abbinare 5 Armagnac a 5 deliziosi ingredienti durante una sessione di degustazione.
Durata: 90 minuti.
Espanol : Atelier Accord de l’Armagnac
A las 16:00 h, tras una visita a las bodegas, tendrá que combinar 5 Armagnacs con 5 deliciosos ingredientes durante una sesión de degustación.
Duración: 90 minutos.
L’événement Atelier Accord de l’Armagnac Mauvezin-d’Armagnac a été mis à jour le 2025-07-31 par OT Landes d’Armagnac