Atelier Accord de l’Armagnac Domaine d’Espérance Mauvezin-d’Armagnac
jeudi 6 août 2026 · Domaine d'Espérance · Mauvezin-d'Armagnac
Informations pratiques
Mauvezin-d’Armagnac
Atelier Accord de l’Armagnac
Domaine d’Espérance 320, chemin d’Espérance Mauvezin-d’Armagnac Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-20 17:30:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
A 16h, après la visite des chais, au cours d’une dégustation vous devrez accorder 5 armagnacs avec 5 délicieux ingrédients.
Durée 90 minutes.
A 16h, après la visite des chais, au cours d’une dégustation vous devrez accorder 5 armagnacs avec 5 délicieux ingrédients.
Durée 90 minutes. .
Domaine d’Espérance 320, chemin d’Espérance Mauvezin-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 85 93 info@esperance.fr
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English : Atelier Accord de l’Armagnac
At 4pm, after a tour of the cellars, you’ll have to match 5 armagnacs with 5 delicious ingredients during a tasting session.
Duration: 90 minutes.
L’événement Atelier Accord de l’Armagnac Mauvezin-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Landes d’Armagnac