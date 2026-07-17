Atelier Accord de l’Armagnac Domaine d’Espérance Mauvezin-d’Armagnac

Informations pratiques

Mauvezin-d’Armagnac

Atelier Accord de l’Armagnac

Domaine d’Espérance 320, chemin d’Espérance Mauvezin-d’Armagnac Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 16:00:00

fin : 2026-08-20 17:30:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

A 16h, après la visite des chais, au cours d’une dégustation vous devrez accorder 5 armagnacs avec 5 délicieux ingrédients.

Durée 90 minutes.

A 16h, après la visite des chais, au cours d’une dégustation vous devrez accorder 5 armagnacs avec 5 délicieux ingrédients.

Durée 90 minutes. .

Domaine d’Espérance 320, chemin d’Espérance Mauvezin-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 85 93 info@esperance.fr

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English : Atelier Accord de l’Armagnac

At 4pm, after a tour of the cellars, you’ll have to match 5 armagnacs with 5 delicious ingredients during a tasting session.

Duration: 90 minutes.

L’événement Atelier Accord de l’Armagnac Mauvezin-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Landes d’Armagnac