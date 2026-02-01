ATELIER ACCORD METS & VINS Cazevieille

ATELIER ACCORD METS & VINS

11 Rue du Pic Saint-Loup Cazevieille Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Nous sommes ravis de vous accueillir pour un atelier découverte sur l’art de l’accord mets & vins. Cet atelier sera animé par Alicia Koch, son seul leitmotiv mettre en valeur la beauté des produits et faire ressortir leur gourmandise, véritable passionnée, elle vous emmènera dans l’univers du vin et saura accorder nos cuvées pour vous proposer un voyage sensoriel et gustatif.

11 Rue du Pic Saint-Loup Cazevieille 34270 Hérault Occitanie

English :

We’re delighted to welcome you to a discovery workshop on the art of food & wine pairing. This workshop will be led by Alicia Koch, whose sole aim is to highlight the beauty of our products and bring out their deliciousness. A true enthusiast, she will take you into the world of wine and match our cuvées to offer you a sensory and gustatory voyage.

