ATELIER ACCORD METS&VINS CLOS DES REBOUSSIERS X HÔTEL DISINI**** Castries

ATELIER ACCORD METS&VINS CLOS DES REBOUSSIERS X HÔTEL DISINI****

1 Rue des Carrières Castries Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Deuxième édition de l’atelier Accord mets&vins à l’hôtel Disini à Castries, le vendredi 6 mars à 18h30

Cet atelier sera animé par Alicia Koch(@aliciakoch.sauvageonneandco)son seul leitmotiv: mettre en valeur la beauté des produits et faire ressortir leur gourmandise, véritable passionnée, elle vous emmènera dans l’univers du vin et saura accorder nos cuvées pour vous proposer un voyage sensoriel

Deuxième édition de l’atelier Accord mets&vins à l’hôtel Disini à Castries, le vendredi 6 mars à 18h30

Cet atelier sera animé par Alicia Koch(@aliciakoch.sauvageonneandco)son seul leitmotiv: mettre en valeur la beauté des produits et faire ressortir leur gourmandise, véritable passionnée, elle vous emmènera dans l’univers du vin et saura accorder nos cuvées pour vous proposer un voyage sensoriel et gustatif.

Au programme

– Présentation du Clos des Reboussiers

– Explication du processus de vinification pour comprendre d’où viennent les arômes

– 4 vins du Clos des Reboussiers (AOP Pic Saint-Loup) vous seront proposés et ils seront accompagnés de bouchées salées ou sucrées selon les accords imaginés par Alicia

– Jeu des arômes pour affiner son odorat et pouvoir apprécier tous les arômes du vin

Nous vous donnons rendez-vous à l’hôtel Disini**** 1 rue des Carrières, 34160 à Castries à partir de 18h30.

Tarif 25.00€ par personne

Réservation obligatoire .

1 Rue des Carrières Castries 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 41 97 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Second edition of the Accord mets&vins workshop at the Hôtel Disini in Castries, Friday March 6 at 6:30pm

This workshop will be led by Alicia Koch (@aliciakoch.sauvageonneandco), whose sole aim is to highlight the beauty of our products and bring out their deliciousness. A true enthusiast, she will take you into the world of wine and match our vintages to offer you a sensory voyage

L’événement ATELIER ACCORD METS&VINS CLOS DES REBOUSSIERS X HÔTEL DISINI**** Castries a été mis à jour le 2026-03-03 par 34 OT MONTPELLIER