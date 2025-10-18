Atelier Accords cidres et fromages Salon des P’Tea Chats Le Havre

Atelier Accords cidres et fromages Salon des P’Tea Chats Le Havre samedi 18 octobre 2025.

Atelier Accords cidres et fromages

Salon des P’Tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 12:00:00

fin : 2025-10-18 13:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Roxane vos embarque pour un atelier autour du cheese pairing. Vous mettrez en lumière les formages normands que vous associerez avec des cidres (possibilité de sans alcool) ! L’occasion de découvrir ou redécouvrir deux emblèmes de la région normande. Dans un cadre cocooning, dans la joie et la bonne humeur, plusieurs accords vous seront servis.

Au programme de cet atelier

– une initiation au food pairing,

– jeux gustatifs et sensoriels,

– dégustations détaillées.

L’atelier se déroulant dans un bar à chats, soyez vigilant aux éventuelles allergies Durée 1h30

Réservation obligatoire. .

Salon des P’Tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 78 76 02 bieresefromages@gmail.com

English : Atelier Accords cidres et fromages

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Accords cidres et fromages Le Havre a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie