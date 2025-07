Atelier Accords insolites fauxmages & boissons vegans Salon des P’Tea Chats Le Havre

Atelier Accords insolites fauxmages & boissons vegans Salon des P’Tea Chats Le Havre samedi 9 août 2025.

Atelier Accords insolites fauxmages & boissons vegans

Salon des P’Tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-08-09 12:00:00

fin : 2025-08-09 13:30:00

2025-08-09

En partenariat avec l’association L214, Roxane, juge internationale et spécialiste des fromages, vous embarque pour une soirée autour des alliances gourmandes et 100% végétalienne. Elle mettra en lumière les fauxmages que vous associerez avec des boissons vegans (avec et sans alcool) ! L’occasion de découvrir ou redécouvrir les alternatives végétaliennes aux fromages. Dans un cadre cocooning, dans la joie et la bonne humeur, plusieurs accords vous seront servis.

Au programme de cet atelier

– une initiation au food pairing,

– jeux gustatifs et sensoriels,

– dégustations détaillées.

L’atelier se déroulant dans un bar à chats, soyez vigilant aux éventuelles allergies Durée 1h30

Réservation obligatoire.

Salon des P’Tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 78 76 02 bieresefromages@gmail.com

English : Atelier Accords insolites fauxmages & boissons vegans

In partnership with the L214 association, Roxane, international judge and cheese specialist, takes you on board for an evening of gourmet and 100% vegan pairings. She’ll be highlighting faux-mages that you can pair with vegan drinks (with and without alcohol)! An opportunity to discover or rediscover vegan alternatives to cheese. You’ll be served a variety of pairings in a cocooning, cheerful setting.

On the program for this workshop

– an introduction to food pairing,

– gustatory and sensory games,

– detailed tastings.

As the workshop takes place in a cat bar, please be aware of possible allergies Duration: 1h30

Reservations required.

German :

In Partnerschaft mit der Organisation L214 nimmt Sie Roxane, internationale Richterin und Käsespezialistin, mit auf einen Abend rund um leckere und zu 100 % vegane Kombinationen. Sie wird falsche Käsesorten beleuchten, die Sie mit veganen Getränken (mit und ohne Alkohol) kombinieren! Die Gelegenheit, vegane Käsealternativen zu entdecken oder wiederzuentdecken. In einer kokonartigen Umgebung, in der Freude und gute Laune herrschen, werden Ihnen mehrere Akkorde serviert.

Auf dem Programm dieses Workshops stehen:

– eine Einführung in das Food Pairing,

– geschmacks- und Sinnesspiele,

– ausführliche Verkostungen.

Da der Workshop in einer Katzenbar stattfindet, achten Sie auf mögliche Allergien Dauer: 1,5 Stunden

Reservierung erforderlich.

Italiano :

In collaborazione con l’associazione L214, Roxane, giudice internazionale e specialista di formaggi, vi accompagnerà in una serata di abbinamenti gourmet e 100% vegani. Metterà in evidenza i finti formaggi che potrete abbinare a bevande vegane (con e senza alcol)! Un’occasione per scoprire o riscoprire le alternative vegane al formaggio. Vi verrà servita una varietà di abbinamenti in un’atmosfera accogliente e allegra.

Il programma di questo workshop prevede

– introduzione all’abbinamento dei cibi,

– giochi gustativi e sensoriali

– degustazioni dettagliate.

Il laboratorio si svolge in un bar per gatti, quindi si prega di tenere conto di eventuali allergie Durata: 1h30

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

En colaboración con la asociación L214, Roxane, juez internacional y especialista en quesos, te llevará a una velada de maridajes gourmet y 100% veganos. Pondrá de relieve las imitaciones de quesos que podrá maridar con bebidas veganas (con y sin alcohol) Una oportunidad para descubrir o redescubrir alternativas veganas al queso. Le servirán una gran variedad de maridajes en un ambiente acogedor y alegre.

En el programa de este taller

– una introducción al maridaje,

– juegos gustativos y sensoriales

– degustaciones detalladas.

El taller tiene lugar en un bar para gatos, por lo que se ruega tener en cuenta posibles alergias Duración: 1h30

Imprescindible reservar.

