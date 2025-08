Atelier Accords pâtisserie-bière Vanille & Citron Atelier Saint-Martin-du-Manoir

Atelier Accords pâtisserie-bière Vanille & Citron Atelier Saint-Martin-du-Manoir samedi 27 septembre 2025.

Atelier Accords pâtisserie-bière

Vanille & Citron Atelier Rue Montaigne Saint-Martin-du-Manoir Seine-Maritime

Début : 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

L’atelier est animé à 4 mains, en la charmante compagnie de Roxane, fondatrice de Bières et Fromages. A l’instar des accords mets-vins, vous découvrirez les accords pâtisseries-bières.

L’atelier comprend

– Une masterclass apprenez à réaliser le Black Swan, revisite de l’entremets « Opéra », et entraînez-vous au fameux tourbillon.

– La dégustation de 3 créations originales de l’atelier le Black Swan, le Vanille et Citrus et la tarte aux pommes signature.

– L’animation « accord » découvrez de façon ludique et pédagogique comment les accords se mettent d’accord. Venez vivre une expérience originale et une dégustation bluffante !

Cet atelier nécessite de nombreuses préparations en amont et devra être annulé en cas de réservations insuffisantes.

Durée 3h30 Réservation obligatoire. .

Vanille & Citron Atelier Rue Montaigne Saint-Martin-du-Manoir 76290 Seine-Maritime Normandie

English : Atelier Accords pâtisserie-bière

