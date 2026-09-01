Atelier accords vins et chocolats Ammerschwihr
mardi 1 décembre 2026 · Ammerschwihr
Informations pratiques
Ammerschwihr
Atelier accords vins et chocolats
11 rue du Tir Ammerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-12-01 18:00:00
fin : 2026-12-01 20:00:00
Date(s) :
2026-12-01
Savourez des accords gourmands entre vins et chocolats et découvrez comment leurs arômes se répondent pour une dégustation pleine de surprises.
Laissez-vous tenter par une dégustation gourmande où les plaisirs du vin et du chocolat se rencontrent. Découvrez différents chocolats soigneusement associés à des vins de notre gamme, pour explorer des accords surprenants, délicats et savoureux. .
11 rue du Tir Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 18 50 contact@alphonse-heitzmann.fr
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English :
Enjoy delicious pairings of wine and chocolate, and discover how their flavors complement each other for a tasting experience full of surprises.
L’événement Atelier accords vins et chocolats Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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