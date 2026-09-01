Informations pratiques

Ammerschwihr

Atelier accords vins et chocolats

11 rue du Tir Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-12-01 18:00:00

fin : 2026-12-01 20:00:00

Date(s) :

2026-12-01

Savourez des accords gourmands entre vins et chocolats et découvrez comment leurs arômes se répondent pour une dégustation pleine de surprises.

Laissez-vous tenter par une dégustation gourmande où les plaisirs du vin et du chocolat se rencontrent. Découvrez différents chocolats soigneusement associés à des vins de notre gamme, pour explorer des accords surprenants, délicats et savoureux. .

11 rue du Tir Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 18 50 contact@alphonse-heitzmann.fr

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English :

Enjoy delicious pairings of wine and chocolate, and discover how their flavors complement each other for a tasting experience full of surprises.

L’événement Atelier accords vins et chocolats Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg