Atelier « Accords vins & fromages »
TARBES 40 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2025-09-18 19:00:00
fin : 2025-09-18 21:30:00
2025-09-18
Apprentissage de la dégustation du vin et découverte de 5 cuvées accordées avec un plateau de fromages variés !
Réservation et paiement en ligne voir site internet (bloc Coordonnées)
Places limitées
TARBES 40 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 72 36 38 72 contact@lunerouge-event.com
English :
Learn how to taste wine and discover 5 cuvées paired with a variety of cheeses!
Online booking and payment: see website (Contact details block)
Limited places
German :
Lernen Sie, Wein zu verkosten und entdecken Sie 5 Cuvées, die mit einer abwechslungsreichen Käseplatte abgestimmt sind!
Online-Reservierung und -Zahlung: siehe Website (Block Kontaktdaten)
Begrenzte Plätze
Italiano :
Imparate a degustare il vino e scoprite 5 cuvée abbinate a una varietà di formaggi!
Prenotazione e pagamento online: vedi sito web (blocco dei contatti)
Posti limitati
Espanol :
Aprenda a catar vinos y descubra 5 cuvées maridadas con quesos variados
Reserva y pago en línea: véase el sitio web (Bloque de datos de contacto)
Plazas limitadas
