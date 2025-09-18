Atelier « Accords vins & fromages » TARBES Tarbes

Apprentissage de la dégustation du vin et découverte de 5 cuvées accordées avec un plateau de fromages variés !

Places limitées

TARBES 40 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 72 36 38 72 contact@lunerouge-event.com

English :

Learn how to taste wine and discover 5 cuvées paired with a variety of cheeses!

Online booking and payment: see website (Contact details block)

Limited places

German :

Lernen Sie, Wein zu verkosten und entdecken Sie 5 Cuvées, die mit einer abwechslungsreichen Käseplatte abgestimmt sind!

Online-Reservierung und -Zahlung: siehe Website (Block Kontaktdaten)

Begrenzte Plätze

Italiano :

Imparate a degustare il vino e scoprite 5 cuvée abbinate a una varietà di formaggi!

Prenotazione e pagamento online: vedi sito web (blocco dei contatti)

Posti limitati

Espanol :

Aprenda a catar vinos y descubra 5 cuvées maridadas con quesos variados

Reserva y pago en línea: véase el sitio web (Bloque de datos de contacto)

Plazas limitadas

