ATELIER ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ AU JARDIN Grenade

Tarif : 0 EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Nous vous proposons de découvrir les insectes discrets de votre jardin. Leur diversité est spectaculaire et leur rôle majeur ! Nous verrons comment favoriser l’installation des auxiliaires dans nos jardins et mettre en place des aménagements spécifiques.
Cet atelier est animé par l’Association des Jardiniers de Tournefeuille.
Les inscriptions sont obligatoires.
Découvrez les autres ateliers Mon jardin zéro déchet proposés par Decoset (Syndicat de traitement des déchets ménagers pour les communes du nord de la Haute-Garonne), en partenariat avec la Communauté de Communes des Hauts Tolosans.
JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr
English :
We invite you to discover the discreet insects of your garden. Their diversity is spectacular and they play a major role! We’ll look at how to encourage beneficial insects to settle in our gardens, and how to set up special features.
German :
Wir schlagen Ihnen vor, die unauffälligen Insekten in Ihrem Garten zu entdecken. Ihre Vielfalt ist spektakulär und sie spielen eine wichtige Rolle! Wir werden sehen, wie wir die Ansiedlung von Nützlingen in unseren Gärten fördern und spezielle Einrichtungen schaffen können.
Italiano :
Vi invitiamo a scoprire gli insetti discreti del vostro giardino. La loro diversità è spettacolare e svolgono un ruolo fondamentale! Vedremo come incoraggiare gli insetti utili a insediarsi nei nostri giardini e come creare delle soluzioni speciali per loro.
Espanol :
Le invitamos a descubrir los discretos insectos de su jardín. Su diversidad es espectacular y desempeñan un papel fundamental Veremos cómo animar a los insectos beneficiosos a instalarse en nuestros jardines y cómo hacer arreglos especiales para ellos.
