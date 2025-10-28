Atelier accueillir les mésanges Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Atelier accueillir les mésanges Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains mardi 28 octobre 2025.

Atelier accueillir les mésanges

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Venez apprendre à connaître les mésanges de nos jardins et leur confectionner un abri où elles pourront se protéger du froid en hiver.

Pour les enfants de 8 à 12 ans et c’est gratuit !

Sur inscriptions. .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

English : Atelier accueillir les mésanges

German : Atelier accueillir les mésanges

Italiano :

Espanol : Atelier accueillir les mésanges

L’événement Atelier accueillir les mésanges Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Andernos-les-Bains