Atelier accueillir les mésanges Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains mardi 28 octobre 2025.
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Venez apprendre à connaître les mésanges de nos jardins et leur confectionner un abri où elles pourront se protéger du froid en hiver.
Pour les enfants de 8 à 12 ans et c’est gratuit !
Sur inscriptions. .
