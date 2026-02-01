Atelier acrylique Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Atelier acrylique Association ArtLab Eclore

SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Venez découvrir l’univers magique de l’acrylique ! Apprenez les techniques de base et laissez-vous porter par votre imagination !

Prix 20€

Adultes et enfants .

English :

Come and discover the magical world of acrylics! Learn the basic techniques and let your imagination take over!

Price: 20?

