Atelier acrylique Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
2026-02-21
Venez découvrir l’univers magique de l’acrylique ! Apprenez les techniques de base et laissez-vous porter par votre imagination !
Prix 20€
Adultes et enfants .
SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 01 89 77
English :
Come and discover the magical world of acrylics! Learn the basic techniques and let your imagination take over!
Price: 20?
