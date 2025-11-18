Atelier Acrylique Manufactory Le Havre
Atelier Acrylique
Laissez libre cours à votre imagination avec un atelier Manufactory qui vous permettra de découvrir ou de perfectionner vos techniques de peinture acrylique.
Pour les adultes Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de places limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
