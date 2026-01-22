Atelier Acrylique Manufactory Le Havre

Atelier Acrylique

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 14:00:00

fin : 2026-02-03 16:00:00

Date(s) :

2026-02-03

Laissez libre cours à votre imagination avec un atelier Manufactory qui vous permettra de découvrir ou de perfectionner vos techniques de peinture acrylique.

Pour les adultes Durée 2h

Réservation obligatoire, nombre de places limité .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

