Granville

Atelier activités manuelles été

9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Durant cet atelier, nous réaliserons des activités manuelles sur le thème de l’été. Plusieurs niveaux de difficulté, afin de s’adapter à chacun. Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.

A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.

Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte réserver une place adulte. .

9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Atelier activités manuelles été

L’événement Atelier activités manuelles été Granville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer