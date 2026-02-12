Atelier activités manuelles RPE Morlaàs
Atelier activités manuelles RPE Morlaàs mardi 17 février 2026.
Atelier activités manuelles
RPE Place de l’ancienne gare Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-17
2026-02-17
Atelier parents enfants fabrication de pompons en laine, fils chenille et playmaïs. Dès 2 ans.
Sans inscription. .
RPE Place de l’ancienne gare Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 09 35
English : Atelier activités manuelles
