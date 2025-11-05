Atelier Actualisation de l’Atlas des paysages Espace Philippe Auguste Vernon

Atelier Actualisation de l’Atlas des paysages

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-11-05 17:30:00

fin : 2025-11-05

Quels regards sur les paysages de l’Eure ?

Ateliers d’échanges ouverts à tous le 5 novembre 2025 à 17h30.

L’objectif est de partager et de débattre des caractéristiques paysagères de chacune des unités paysagères qui composent le département de l’Eure, de leurs évolutions et de leurs enjeux.

Ce travail en atelier permettra d’enrichir la réflexion sur l’actualisation de l’Atlas des paysages en tenant compte de la diversité des perceptions sociétales du paysage.

Et pour plus d’informations…

– Rendez-vous sur le site de la DREAL Normandie, rubrique Paysages

– Ou contactez directement Françoise Avril, au 02 50 01 83 66 ou par courriel francoise.avril@developpement-durable.gouv.fr .

