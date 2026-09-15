Atelier | Adapt’Toit Maison des associations Royan
vendredi 9 octobre 2026 · Maison des associations · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier | Adapt’Toit
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Serez-vous capable de résoudre une série d’énigmes pour mieux vieillir ? Notre héros Paul-Henry profite de sa retraite pour faire le tour du monde. Mais à chacune de ses étapes, rien ne se passe comme prévu…
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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
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English :
Will you be able to solve a series of puzzles to age better? Our hero, Paul-Henry, is taking advantage of his retirement to travel around the world. But at each stop along the way, nothing goes as planned…
L’événement Atelier | Adapt’Toit Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan
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