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AGENDA · Royan

Atelier | Adapt’Toit Maison des associations Royan

vendredi 9 octobre 2026 · Maison des associations · Royan

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison des associations
Adresse
61 bis rue Paul Doumer
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Atelier | Adapt’Toit

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Serez-vous capable de résoudre une série d’énigmes pour mieux vieillir ? Notre héros Paul-Henry profite de sa retraite pour faire le tour du monde. Mais à chacune de ses étapes, rien ne se passe comme prévu…
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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67  sante@mairie-royan.fr

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English :

Will you be able to solve a series of puzzles to age better? Our hero, Paul-Henry, is taking advantage of his retirement to travel around the world. But at each stop along the way, nothing goes as planned…

L’événement Atelier | Adapt’Toit Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan

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