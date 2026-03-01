Atelier ado-adulte avec Manufactory Manufactory Le Havre

Atelier ado-adulte avec Manufactory

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Un temps créatif ado–adulte pour expérimenter, imaginer et créer de vos mains dans une ambiance conviviale. Que vous soyez curieux, débutant ou déjà passionné, chacun avance à son rythme et repart avec une réalisation personnelle.

Un moment pour lâcher prise, tester de nouvelles techniques et partager le plaisir de créer ensemble.

Cette semaine, un atelier fleurs en crépon vous attend !

Réservation obligatoire .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier ado-adulte avec Manufactory

L’événement Atelier ado-adulte avec Manufactory Le Havre a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie