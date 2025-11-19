Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier ado créer un coquetier SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Atelier ado créer un coquetier SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste mercredi 19 novembre 2025.

Atelier ado créer un coquetier

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-11-19 16:30:00

Date(s) :
2025-11-19

Créer un coquetier géométrique et l’imprimer en 3D
Ados 10-14 ans
Tarif 2 € / atelier
Atelier réservé aux adhérents du fablab (35 €/an)
Informations et réservations (obligatoires) 05 62 50 16 18
  .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08  fablab@neste-barousse.fr

English :

Create a geometric egg cup and print it in 3D
Teens aged 10-14
Price: 2 ? / workshop
Workshop reserved for fablab members (35 ?/year)
Information and reservations (mandatory): 05 62 50 16 18

German :

Erstelle einen geometrischen Eierbecher und drucke ihn in 3D aus
Jugendliche 10-14 Jahre
Preis: 2 ? / Workshop
Workshop nur für Mitglieder des fablab (35 ?/Jahr)
Informationen und Reservierungen (obligatorisch): 05 62 50 16 18

Italiano :

Creare un portauovo geometrico e stamparlo in 3D
Adolescenti di 10-14 anni
Prezzo: 2 € / laboratorio
Workshop riservato ai membri del fablab (35 €/anno)
Informazioni e prenotazione (obbligatoria): 05 62 50 16 18

Espanol :

Crea una huevera geométrica e imprímela en 3D
Adolescentes de 10 a 14 años
Precio: 2€ / taller
Taller reservado a los miembros del fablab (35 € /año)
Información y reserva (obligatoria): 05 62 50 16 18

L’événement Atelier ado créer un coquetier Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65