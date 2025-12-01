Atelier ado créer un miroir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Atelier ado créer un miroir

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10 16:30:00

2025-12-10

Créer un mini miroir à poser sur un socle imprimé en 3D

Ados 10-14 ans

Tarif 2 € / atelier

Atelier réservé aux adhérents du fablab (35 €/an)

Informations et réservations (obligatoires) 05 62 50 16 18

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr

English :

Create a mini-mirror on a 3D-printed base

Teens aged 10-14

Price: 2 ? / workshop

Workshop reserved for fablab members (35 ?/year)

Information and reservations (mandatory): 05 62 50 16 18

German :

Erstelle einen Minispiegel, der auf einen 3D-gedruckten Sockel gestellt werden kann

Jugendliche 10-14 Jahre

Preis: 2 ? / Workshop

Workshop nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)

Informationen und Reservierungen (obligatorisch): 05 62 50 16 18

Italiano :

Creare un mini specchio da appoggiare su una base stampata in 3D

Adolescenti di 10-14 anni

Prezzo: 2 ? / laboratorio

Laboratorio riservato ai membri del fablab (35 ?/anno)

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): 05 62 50 16 18

Espanol :

Crear un miniespejo de pie sobre una base impresa en 3D

Adolescentes de 10 a 14 años

Precio: 2€ / taller

Taller reservado a los miembros del fablab (35 € /año)

Información y reserva (obligatoria): 05 62 50 16 18

