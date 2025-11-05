Atelier ado créer un mug SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Début : 2025-11-05 14:30:00
fin : 2025-11-05 16:30:00
2025-11-05
Modéliser un mug, un bol ou un verre réaliste
Ados 10-14 ans
Tarif 2 € / atelier
Atelier réservé aux adhérents du fablab (35 €/an)
Informations et réservations (obligatoires) 05 62 50 16 18
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Model a realistic mug, bowl or glass
Teens 10-14 years
Price: 2 ? / workshop
Workshop reserved for fablab members (35 ?/year)
Information and reservations (mandatory): 05 62 50 16 18
German :
Modelliere einen realistischen Becher, eine Schale oder ein Glas
Jugendliche 10-14 Jahre
Preis: 2 ? / Workshop
Workshop nur für Mitglieder des fablab (35 ?/Jahr)
Informationen und Reservierungen (obligatorisch): 05 62 50 16 18
Italiano :
Modellare una tazza, una ciotola o un bicchiere realistico
Adolescenti di 10-14 anni
Prezzo: 2 ? / laboratorio
Laboratorio riservato ai membri del fablab (35 ?/anno)
Informazioni e prenotazione (obbligatoria): 05 62 50 16 18
Espanol :
Modelado de una taza, cuenco o vaso realista
Adolescentes de 10 a 14 años
Precio: 2€ / taller
Taller reservado a los miembros de fablab (35€/año)
Información y reserva (obligatoria): 05 62 50 16 18
