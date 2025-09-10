Atelier ado découpe/gravure laser SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Atelier ado découpe/gravure laser SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste mercredi 10 septembre 2025.
Atelier ado découpe/gravure laser
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-10 14:30:00
fin : 2025-09-10 16:30:00
2025-09-10
Concevoir une mini règle graduée personnalisée grâce à la découpe/gravure laser
Tarif 2 € / atelier
Atelier réservé aux adhérents du fablab (35 €/an)
Informations et réservations (obligatoires) 05 62 50 16 18
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Design a customized mini ruler using laser cutting/engraving
Price: 2 ? / workshop
Workshop reserved for fablab members (35 ?/year)
Information and reservations (mandatory): 05 62 50 16 18
German :
Entwerfen Sie ein individuelles Mini-Lineal mithilfe von Laserschnitt/-gravur
Preis: 2 ? / Workshop
Workshop nur für Mitglieder des fablab (35 ?/Jahr)
Informationen und Reservierungen (obligatorisch): 05 62 50 16 18
Italiano :
Disegnare un mini-righello personalizzato con il taglio/incisione al laser
Prezzo: 2 ? / workshop
Workshop riservato ai membri del fablab (35 ?/anno)
Informazioni e prenotazione (obbligatoria): 05 62 50 16 18
Espanol :
Diseñe una minirregla personalizada mediante corte/grabado por láser
Precio: 2€ / taller
Taller reservado a los miembros de fablab (35 € /año)
Información y reserva (obligatoria): 05 62 50 16 18
L’événement Atelier ado découpe/gravure laser Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65