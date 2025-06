Atelier ado graphe sur panneaux de signalisations RD 48 Pont-l’Évêque 11 juillet 2025 15:00

Calvados

Atelier ado graphe sur panneaux de signalisations RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 15:00:00

fin : 2025-07-11 16:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Venez vous amuser à la cabane du lac !

Au programme jeux bibliothèque et jeux @social/unlock.

Tout public

Venez vous amuser à la cabane du lac !

Au programme jeux bibliothèque et jeux @social/unlock.

Tout public .

RD 48 Lac Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

English : Atelier ado graphe sur panneaux de signalisations

Come and have fun at the lake hut!

Library games and @social/unlock games.

Open to all

German : Atelier ado graphe sur panneaux de signalisations

Kommen Sie und amüsieren Sie sich in der Hütte am See!

Auf dem Programm stehen Bibliotheksspiele und @social/unlock-Spiele.

Für alle Altersgruppen

Italiano :

Venite a divertirvi alla capanna del lago!

Il programma prevede giochi in biblioteca e giochi @social/sblocco.

Aperto a tutti

Espanol :

¡Ven a divertirte a la cabaña del lago!

El programa incluye juegos de biblioteca y juegos @social/desbloqueo.

Abierto a todos

L’événement Atelier ado graphe sur panneaux de signalisations Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-06-21 par OT Terre d’Auge Tourisme