Atelier ado LEGO® Le Palais des Congrès rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Atelier ado LEGO® Le Palais des Congrès

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Le Palais des Congrès de Royan est un monument emblématique de la Ville des années 1950. À l’aide d’une large sélection de LEGO®, les jeunes doivent en réaliser une fidèle reproduction.

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

Royan’s Palais des Congrès is a landmark of the city in the 1950s. Using a wide selection of LEGO® products, youngsters are challenged to create a faithful reproduction of the building.

German :

Der Palais des Congrès in Royan ist ein Wahrzeichen der Stadt in den 1950er Jahren. Mithilfe einer großen Auswahl an LEGO® müssen die Jugendlichen eine originalgetreue Nachbildung dieses Gebäudes bauen.

Italiano :

Il Palazzo dei Congressi di Royan è un monumento emblematico della città dagli anni Cinquanta. Utilizzando un’ampia selezione di LEGO®, i ragazzi devono costruirne una riproduzione fedele.

Espanol :

El Palacio de Congresos de Royan es un monumento emblemático de la ciudad de la década de 1950. Utilizando una amplia selección de LEGO®, los jóvenes tienen que construir una fiel reproducción del mismo.

