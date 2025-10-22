Atelier ado LEGO® Maisons 1900 du boulevard Frédéric Garnier rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Depuis la première moitié du XIXe siècle, la Ville de Royan a vu se développer la villégiature de bord de mer.
English :
Since the first half of the 19th century, the town of Royan has seen the development of seaside vacationing.
German :
Seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich in der Stadt Royan der Ferienort am Meer entwickelt.
Italiano :
Dalla prima metà del XIX secolo, la città di Royan ha visto lo sviluppo di località balneari.
Espanol :
Desde la primera mitad del siglo XIX, la ciudad de Royan ha visto desarrollarse estaciones balnearias.
