Atelier ado LEGO® Maisons 1900 du boulevard Frédéric Garnier rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Atelier ado LEGO® Maisons 1900 du boulevard Frédéric Garnier rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan mercredi 22 octobre 2025.

Atelier ado LEGO® Maisons 1900 du boulevard Frédéric Garnier

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Depuis la première moitié du XIXe siècle, la Ville de Royan a vu se développer la villégiature de bord de mer.

.

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

Since the first half of the 19th century, the town of Royan has seen the development of seaside vacationing.

German :

Seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich in der Stadt Royan der Ferienort am Meer entwickelt.

Italiano :

Dalla prima metà del XIX secolo, la città di Royan ha visto lo sviluppo di località balneari.

Espanol :

Desde la primera mitad del siglo XIX, la ciudad de Royan ha visto desarrollarse estaciones balnearias.

L’événement Atelier ado LEGO® Maisons 1900 du boulevard Frédéric Garnier Royan a été mis à jour le 2025-09-12 par Mairie de Royan