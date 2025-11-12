Atelier ado-makers Cahors

Atelier ado-makers Cahors mercredi 12 novembre 2025.

Atelier ado-makers

10 Boulevard Léon Gambetta Cahors Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 14:00:00

fin : 2026-03-11 16:00:00

Date(s) :

2025-11-12 2025-11-26 2025-12-10 2026-01-14 2026-01-28 2026-02-11 2026-03-11 2026-04-15 2026-05-06

Cet atelier mixe subtilement les expériences scientifiques et le montage vidéo. Les ados ont enfin leur lieu pour tester et fabriquer par eux-même !

Place à la créativité ! Dans cet atelier on teste des expériences scientifiques, on bidouille, on expérimente, on invente et on crée ensemble.

La science se partage. Les jeunes testent des expériences, les filment et ensuite réalisent eux-mêmes des vidéos ou des tutos qu’ils partagent sur leur chaîne YouTube (chercher Ado Makers sur YouTube pour voir les vidéos réalisées. Ou bien cliquer ICI)

Faire par soi-même. Ici on apprend en faisant et ce sont les ados qui en parlent le mieux On adore choisir nous-mêmes le thème de nos prochaines expériences et construire entièrement nos vidéos. On essaye, on se trompe, on retente et on apprend toujours en rigolant !

L’aventure te tente ? N’hésite plus et rejoins-nous, devant ou derrière la caméra ! L’imagination est sans limite, la création commence ici et maintenant, avec toi ! .

10 Boulevard Léon Gambetta Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 14 magali.constant@carrefour-sciences.org

