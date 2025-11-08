Atelier Ado Marmottes Bean to Bar – Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde

Atelier Ado Marmottes Bean to Bar – Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde samedi 8 novembre 2025.

Atelier Ado Marmottes Bean to Bar – Chocolaterie Lamy

5 rue de l’hôtel de ville Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Atelier ados Mousse au chocolat:

• Initiation au concept Bean to Bar de la fève à la tablette

• Réalisation de 2 mousses au chocolat aux textures et saveurs différentes

• Dégustation de 3 origines de chocolat

• Repartez avec vos 2 pots de mousse 100% maison.

De 9h30 à 12h30

SUR RESERVATION en boutique ou par mail. .

5 rue de l’hôtel de ville Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 91 26 contact@chocolaterie-lamy.com

English :

German : Atelier Ado Marmottes Bean to Bar – Chocolaterie Lamy

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Ado Marmottes Bean to Bar – Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-20 par Brive Tourisme