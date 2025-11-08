Atelier Ado Marmottes Bean to Bar – Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde
Atelier Ado Marmottes Bean to Bar – Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde samedi 8 novembre 2025.
Atelier Ado Marmottes Bean to Bar – Chocolaterie Lamy
5 rue de l’hôtel de ville Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Atelier ados Mousse au chocolat:
• Initiation au concept Bean to Bar de la fève à la tablette
• Réalisation de 2 mousses au chocolat aux textures et saveurs différentes
• Dégustation de 3 origines de chocolat
• Repartez avec vos 2 pots de mousse 100% maison.
De 9h30 à 12h30
SUR RESERVATION en boutique ou par mail. .
5 rue de l’hôtel de ville Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 91 26 contact@chocolaterie-lamy.com
English :
German : Atelier Ado Marmottes Bean to Bar – Chocolaterie Lamy
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Ado Marmottes Bean to Bar – Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-20 par Brive Tourisme