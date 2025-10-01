Atelier ado mini puzzle SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Atelier ado mini puzzle SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste mercredi 1 octobre 2025.

Atelier ado mini puzzle

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 14:30:00

fin : 2025-10-01 16:30:00

Date(s) :

2025-10-01

Créer un mini puzzle, découpé et graver au laser

Tarif 2 € / atelier

Atelier réservé aux adhérents du fablab (35 €/an)

Informations et réservations (obligatoires) 05 62 50 16 18

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr

English :

Create a mini puzzle, laser-cut and engraved

Price: 2 ? / workshop

Workshop reserved for fablab members (35 ?/year)

Information and reservations (mandatory): 05 62 50 16 18

German :

Erstellen Sie ein Mini-Puzzle, schneiden Sie es aus und gravieren Sie es mit dem Laser

Preis: 2 ? / Workshop

Workshop nur für Mitglieder des fablab (35 ?/Jahr)

Informationen und Reservierungen (obligatorisch): 05 62 50 16 18

Italiano :

Creazione di un mini puzzle, ritagliato e inciso al laser

Prezzo: 2 ? / laboratorio

Workshop riservato ai membri del fablab (35 ?/anno)

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): 05 62 50 16 18

Espanol :

Crea un mini puzzle recortado y grabado con láser

Precio: 2€ / taller

Taller reservado a los miembros de fablab (35 € /año)

Información y reservas (obligatorias): 05 62 50 16 18

