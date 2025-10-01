Atelier ado mini puzzle SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Début : 2025-10-01 14:30:00
fin : 2025-10-01 16:30:00
2025-10-01
Créer un mini puzzle, découpé et graver au laser
Tarif 2 € / atelier
Atelier réservé aux adhérents du fablab (35 €/an)
Informations et réservations (obligatoires) 05 62 50 16 18
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Create a mini puzzle, laser-cut and engraved
Price: 2 ? / workshop
Workshop reserved for fablab members (35 ?/year)
Information and reservations (mandatory): 05 62 50 16 18
German :
Erstellen Sie ein Mini-Puzzle, schneiden Sie es aus und gravieren Sie es mit dem Laser
Preis: 2 ? / Workshop
Workshop nur für Mitglieder des fablab (35 ?/Jahr)
Informationen und Reservierungen (obligatorisch): 05 62 50 16 18
Italiano :
Creazione di un mini puzzle, ritagliato e inciso al laser
Prezzo: 2 ? / laboratorio
Workshop riservato ai membri del fablab (35 ?/anno)
Informazioni e prenotazione (obbligatoria): 05 62 50 16 18
Espanol :
Crea un mini puzzle recortado y grabado con láser
Precio: 2€ / taller
Taller reservado a los miembros de fablab (35 € /año)
Información y reservas (obligatorias): 05 62 50 16 18
L’événement Atelier ado mini puzzle Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65