Atelier ado paper art SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Début : 2025-10-15 14:30:00
fin : 2025-10-15 16:30:00

2025-10-15

Créer un paper art A4 multicolore, découpé au laser
Ados 10-14 ans
Tarif 2 € / atelier
Atelier réservé aux adhérents du fablab (35 €/an)
Informations et réservations (obligatoires) 05 62 50 16 18
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08  fablab@neste-barousse.fr

English :

Create multicolored, laser-cut A4 paper art
Teens 10-14 years
Price: 2 ? / workshop
Workshop reserved for fablab members (35 ?/year)
Information and reservations (mandatory): 05 62 50 16 18

German :

Erstelle ein mehrfarbiges, lasergeschnittenes Paper Art A4
Jugendliche 10-14 Jahre
Preis: 2 ? / Workshop
Workshop nur für Mitglieder des fablab (35 ?/Jahr)
Informationen und Reservierungen (obligatorisch): 05 62 50 16 18

Italiano :

Creare arte su carta A4 multicolore e tagliata al laser
Adolescenti di 10-14 anni
Prezzo: 2 ? / laboratorio
Laboratorio riservato ai membri del fablab (35 ?/anno)
Informazioni e prenotazione (obbligatoria): 05 62 50 16 18

Espanol :

Crea arte multicolor en papel A4 cortado con láser
Adolescentes de 10 a 14 años
Precio: 2€ / taller
Taller reservado a los miembros de fablab (35 € /año)
Información y reservas (obligatorias): 05 62 50 16 18

