Atelier ado paper art SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Atelier ado paper art SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste mercredi 15 octobre 2025.
Atelier ado paper art
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 14:30:00
fin : 2025-10-15 16:30:00
Date(s) :
2025-10-15
Créer un paper art A4 multicolore, découpé au laser
Ados 10-14 ans
Tarif 2 € / atelier
Atelier réservé aux adhérents du fablab (35 €/an)
Informations et réservations (obligatoires) 05 62 50 16 18
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Create multicolored, laser-cut A4 paper art
Teens 10-14 years
Price: 2 ? / workshop
Workshop reserved for fablab members (35 ?/year)
Information and reservations (mandatory): 05 62 50 16 18
German :
Erstelle ein mehrfarbiges, lasergeschnittenes Paper Art A4
Jugendliche 10-14 Jahre
Preis: 2 ? / Workshop
Workshop nur für Mitglieder des fablab (35 ?/Jahr)
Informationen und Reservierungen (obligatorisch): 05 62 50 16 18
Italiano :
Creare arte su carta A4 multicolore e tagliata al laser
Adolescenti di 10-14 anni
Prezzo: 2 ? / laboratorio
Laboratorio riservato ai membri del fablab (35 ?/anno)
Informazioni e prenotazione (obbligatoria): 05 62 50 16 18
Espanol :
Crea arte multicolor en papel A4 cortado con láser
Adolescentes de 10 a 14 años
Precio: 2€ / taller
Taller reservado a los miembros de fablab (35 € /año)
Información y reservas (obligatorias): 05 62 50 16 18
L’événement Atelier ado paper art Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65