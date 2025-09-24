Atelier ado photophore SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Atelier ado photophore SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste mercredi 24 septembre 2025.
Atelier ado photophore
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 14:30:00
fin : 2025-09-24 16:30:00
Date(s) :
2025-09-24
Concevoir un photophore en papier calque gravé au laser
Tarif 2 € / atelier
Atelier réservé aux adhérents du fablab (35 €/an)
Informations et réservations (obligatoires) 05 62 50 16 18
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Design a photophore using laser-engraved tracing paper
Price: 2 ? / workshop
Workshop reserved for fablab members (35 ?/year)
Information and reservations (mandatory): 05 62 50 16 18
German :
Ein Windlicht aus lasergraviertem Pauspapier entwerfen
Preis: 2 ? / Workshop
Workshop nur für Mitglieder des fablab (35 ?/Jahr)
Informationen und Reservierungen (obligatorisch): 05 62 50 16 18
Italiano :
Progettare un fotoforo utilizzando carta da lucido incisa al laser
Prezzo: 2 ? / workshop
Workshop riservato ai membri del fablab (35 ?/anno)
Informazioni e prenotazione (obbligatoria): 05 62 50 16 18
Espanol :
Diseñar un fotóforo utilizando papel de calco grabado con láser
Precio: 2€ / taller
Taller reservado a los miembros de fablab (35 € /año)
Información y reserva (obligatoria): 05 62 50 16 18
L’événement Atelier ado photophore Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65