Atelier ados-adultes vannerie Maison natale JF Millet La Hague

Atelier ados-adultes vannerie

Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 11:00:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16

A l’aide de tiges de plantes et d’arbres adaptées, réalisez un poisson ou d’autres objets utiles et décoratifs 100% naturels en utilisant les techniques de base de la vannerie. .

Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague 50440 Manche Normandie

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English : Atelier ados-adultes vannerie

L’événement Atelier ados-adultes vannerie La Hague a été mis à jour le 2026-03-17 par Attitude Manche