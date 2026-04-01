Atelier ados-adultes vannerie Maison natale JF Millet La Hague
Atelier ados-adultes vannerie Maison natale JF Millet La Hague jeudi 16 avril 2026.
Atelier ados-adultes vannerie
Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 11:00:00
fin : 2026-04-16 12:00:00
Date(s) :
2026-04-16
A l’aide de tiges de plantes et d’arbres adaptées, réalisez un poisson ou d’autres objets utiles et décoratifs 100% naturels en utilisant les techniques de base de la vannerie. .
Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague 50440 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier ados-adultes vannerie
L’événement Atelier ados-adultes vannerie La Hague a été mis à jour le 2026-03-17 par Attitude Manche