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Atelier ados-adultes vannerie Maison natale JF Millet La Hague

Atelier ados-adultes vannerie Maison natale JF Millet La Hague

Atelier ados-adultes vannerie Maison natale JF Millet La Hague jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Maison natale JF Millet

Adresse : GREVILLE-HAGUE

Ville : 50440 La Hague

Département : Manche

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Atelier ados-adultes vannerie

Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 11:00:00
fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :
2026-04-16

A l’aide de tiges de plantes et d’arbres adaptées, réalisez un poisson ou d’autres objets utiles et décoratifs 100% naturels en utilisant les techniques de base de la vannerie.   .

Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague 50440 Manche Normandie  

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English : Atelier ados-adultes vannerie

L’événement Atelier ados-adultes vannerie La Hague a été mis à jour le 2026-03-17 par Attitude Manche