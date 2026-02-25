Atelier ados autour de contes africains Espace Bayles Isle

Atelier ados autour de contes africains

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Dans le cadre du 37ème Salon du Livre Jeunesse, l’association Na Semsé 87 propose des ateliers autour du conte africain. L’atelier pour les plus grands (dès 9 ans) autour du conte Ya soma de Valentine Ferrière propose une échappée pleine de rebondissements avec Moriba, Paa, Issouf, Saïb ou Madi !

Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 20 59

