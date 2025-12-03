Atelier ados Fake news Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes

Atelier ados Fake news

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:30:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Le montage vidéo et les fake news sont partout autour de nous. Lors de cet atelier, vous manipulerez vous-même des images pour créer vos informations. Saurons -nous démêler le vrai du faux ?

.

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 mediation@galliasaintes.com

English :

Video editing and fake news are all around us. In this workshop, you’ll manipulate images yourself to create your own news. Will we know what’s real and what’s not?

German :

Videobearbeitung und Fake News sind überall um uns herum. In diesem Workshop werden Sie selbst Bilder manipulieren, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen. Werden wir in der Lage sein, die Wahrheit von der Fälschung zu trennen?

Italiano :

L’editing video e le fake news sono intorno a noi. In questo workshop, manipolerete voi stessi le immagini per creare le vostre notizie. Saremo in grado di distinguere il vero dal falso?

Espanol :

La edición de vídeo y las noticias falsas nos rodean. En este taller, tú mismo manipularás las imágenes para crear tus propias noticias. ¿Seremos capaces de distinguir lo verdadero de lo falso?

L’événement Atelier ados Fake news Saintes a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge