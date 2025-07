Atelier ados « les animaux » pâte autodurcissante Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles

Atelier ados « les animaux » pâte autodurcissante Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles jeudi 21 août 2025.

Atelier ados « les animaux » pâte autodurcissante

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 4.2 – 4.2 – 4.2 EUR

Début : 2025-08-21 14:00:00

fin : 2025-08-21 16:00:00

2025-08-21

Pour les jeunes s’intéressant à l’art et souhaitant découvrir et mettre en pratique différentes techniques artistiques, le musée propose 4 ateliers de 2h.

Une visite à la découverte des ornements et décors du prieuré clunisien, qui sera suivie par la décoration d’un carnet de dessin avec lequel ils repartiront.

Les ateliers « ados » sont accessibles à partir de 11 ans. Inscription obligatoire. .

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74

