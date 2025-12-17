Atelier ados Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Atelier ados

Musée du Hiéron 13 rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 14:30:00

fin : 2026-02-13 16:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Pour réveiller l’âme créative des enfants, le musée du Hiéron propose des ateliers en lien avec l’actualité des collections. Les enfants auront l’occasion de découvrir une ou plusieurs œuvres du musée avant de réaliser leur propre création. Un moment ludique et artistique à partager en plein cœur de l’hiver ! .

Musée du Hiéron 13 rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr

