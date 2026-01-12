ATELIER ADOS

7 rue Maurice Clavel Sète Hérault

Tarif : 0 – 0 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-23

Durant cette semaine d’atelier, nous aurons l’occasion d’enregistrer les bruits de la ville, d’écouter nos voix, de sentir nos corps, de bricoler des sons toustes ensemble.

Durant cette semaine d’atelier, nous aurons l’occasion d’enregistrer les bruits de la ville, d’écouter nos voix, de sentir nos corps, de bricoler des sons toustes ensemble. Chaque jour, nous prendrons le temps d’explorer des pratiques d’échauffements vocaux et corporels, d’écouter des pièces sonores, de dessiner, de faire groupe en se soutenant les un.es les autres. Depuis nos cordes vocales et des enregistrements effectués, nous fabriquerons en fin de semaine un chœur de cris. .

7 rue Maurice Clavel Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 48 94 93 09 laure.marc.pro@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During this week-long workshop, we’ll be recording the sounds of the city, listening to our voices, feeling our bodies, and tinkering with sounds all together.

L’événement ATELIER ADOS Sète a été mis à jour le 2026-01-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE