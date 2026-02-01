Atelier adulte affiche en aplat l’affiche étape du Tour de France Ussel

Atelier adulte affiche en aplat l’affiche étape du Tour de France

Place de la République Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Le Tour de France arrive au Pôle Culturel

Venez vous initier à la technique de réalisation d’affiche à la manière des publicistes de l’époque Art Déco.

Cet atelier est destiné aux artistes amateurs, propose de tester une approche plane de la perspective pour réaliser un paysage stylisé tel qu’on le peignait dans les années 30.

Vous jonglerez à loisir avec différentes techniques le papier découpé, l’aplat de peinture, le rehaut à l’encre ou même le pochoir. Cela vous permettra d’interpréter le paysage local en une représentation graphique forte et percutante de cette étape du Tour de France 2026.

Uniquement sur réservation auprès du Musée du Pays d’Ussel .

Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 secretariat.musee@ussel19.fr

