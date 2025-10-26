Atelier adulte bébé Théâtre des Ursulines, grand comble Château-Gontier-sur-Mayenne

Théâtre des Ursulines, grand comble 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-26 11:00:00

fin : 2025-10-26 12:00:00

2025-10-26

Compagnie Sing Song

RDV et rencontres

Et si nous prenions le temps de partager un instant poétique autour des chants d’oiseaux, dans un univers de plumes et de bois ? Tout en légèreté, les deux artistes vous proposent une rencontre faite d’échange et d’émotion, entre adulte et enfant. Laissez-vous embarquer par ces drôles d’oizo dans leur univers

sensible et poétique fait de musique, de chant et de douceur.

mercredi 26 novembre 2025 11h00

Théâtre des Ursulines, grand comble

pour les bébés de 10 à 18 mois

Goûter offert entre le spectacle et l’atelier

durée 1h

bébé 5 € adulte gratuit

nombre de places limité, sur inscription.

Cet atelier s’adresse en priorité aux personnes assistant au spectacle Drôles d’oizo .

La capacité d’accueil étant très limitée, la réservation n’est pas accessible sur la billetterie en ligne.

02 43 09 21 52 contact@le-carre.org .

Théâtre des Ursulines, grand comble 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

