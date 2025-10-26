Atelier adulte bébé Théâtre des Ursulines, grand comble Château-Gontier-sur-Mayenne
Atelier adulte bébé Théâtre des Ursulines, grand comble Château-Gontier-sur-Mayenne dimanche 26 octobre 2025.
Atelier adulte bébé
Théâtre des Ursulines, grand comble 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2025-10-26 11:00:00
fin : 2025-10-26 12:00:00
2025-10-26
Compagnie Sing Song
RDV et rencontres
Et si nous prenions le temps de partager un instant poétique autour des chants d’oiseaux, dans un univers de plumes et de bois ? Tout en légèreté, les deux artistes vous proposent une rencontre faite d’échange et d’émotion, entre adulte et enfant. Laissez-vous embarquer par ces drôles d’oizo dans leur univers
sensible et poétique fait de musique, de chant et de douceur.
mercredi 26 novembre 2025 11h00
Théâtre des Ursulines, grand comble
pour les bébés de 10 à 18 mois
Goûter offert entre le spectacle et l’atelier
durée 1h
bébé 5 € adulte gratuit
nombre de places limité, sur inscription.
Cet atelier s’adresse en priorité aux personnes assistant au spectacle Drôles d’oizo .
La capacité d’accueil étant très limitée, la réservation n’est pas accessible sur la billetterie en ligne.
02 43 09 21 52 contact@le-carre.org .
