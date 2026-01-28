ATELIER ADULTE création de cosmétiques au lait d’ânesse Corcoué-sur-Logne
ATELIER ADULTE création de cosmétiques au lait d’ânesse Corcoué-sur-Logne vendredi 20 février 2026.
ATELIER ADULTE création de cosmétiques au lait d’ânesse
10 Lieu-dit Le Pré Clos Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 18:30:00
fin : 2026-02-20 20:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Offrez vous un moment hors du temps
A partir du lait fraichement récolté, place à la création !
Elaborez votre crème visage personnalisée ainsi qu’un stick à lèvre naturel.
Tarif 45€ .
10 Lieu-dit Le Pré Clos Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 73 15 81 23 lafermedupreclos@outlook.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Treat yourself to a timeless moment
L’événement ATELIER ADULTE création de cosmétiques au lait d’ânesse Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Sud Retz Atlantique