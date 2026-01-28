ATELIER ADULTE création de cosmétiques au lait d’ânesse Corcoué-sur-Logne

ATELIER ADULTE création de cosmétiques au lait d’ânesse

Offrez vous un moment hors du temps

A partir du lait fraichement récolté, place à la création !

Elaborez votre crème visage personnalisée ainsi qu’un stick à lèvre naturel.

Tarif 45€ .

10 Lieu-dit Le Pré Clos Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 73 15 81 23 lafermedupreclos@outlook.com

English :

Treat yourself to a timeless moment

