Atelier adulte Création olfactive Musée de Valence Valence

Atelier adulte Création olfactive

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 14:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Vivez une expérience sensorielle ludique et captivante, centrée sur la création d’une senteur en lien avec l’exposition. Découverte des matières premières, explication de la pyramide olfactive… note de tête, note de cœur et note de fond…

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

Enjoy a fun and captivating sensory experience, centered on the creation of a scent linked to the exhibition. Discover the raw materials, explain the olfactory pyramid… top notes, heart notes and base notes…

