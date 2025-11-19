Atelier adulte De fil en aiguille Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier

Atelier adulte De fil en aiguille

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-11-19 16:00:00

Date(s) :

2025-11-19

Le temps d’un après-midi, vivez à l’âge du Bronze !

Découvrez la transformation de la laine et son filage avec une passionnée, Marie-Christine Jacquot.

Vous aurez l’occasion de produire votre propre fil au fuseau ! Laissez parler vos mains et lâchez prise…

Durée de l’atelier 1h30. .

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

English : Atelier adulte De fil en aiguille

German : Atelier adulte De fil en aiguille

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier adulte De fil en aiguille Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-10-27 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)