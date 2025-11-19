Atelier adulte De fil en aiguille Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier
Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 4 EUR
Début : 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-11-19 16:00:00
2025-11-19
Le temps d’un après-midi, vivez à l’âge du Bronze !
Découvrez la transformation de la laine et son filage avec une passionnée, Marie-Christine Jacquot.
Vous aurez l’occasion de produire votre propre fil au fuseau ! Laissez parler vos mains et lâchez prise…
Durée de l’atelier 1h30. .
Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
