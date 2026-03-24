Atelier adulte de gym loisirs Salle Obispo La Lande-de-Fronsac

Atelier adulte de gym loisirs

Salle Obispo Place du 14 juillet La Lande-de-Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Lalande gymnastique volontaire organise le samedi 28 mars un atelier de gym loisirs, accessible à tous!

Venez découvrir dans une ambiance conviviale, des séances de multi activité en technique de gym, variées avec du matériel différent et ludique (Aero Mouve, Fit ‘Stick, Fit’Ball…)

Un goûter clôturera cet après-midi de partage.

Pour tout renseignement contactez nous au 06 77 72 00 29 .

Salle Obispo Place du 14 juillet La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 72 00 29

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English : Atelier adulte de gym loisirs

L’événement Atelier adulte de gym loisirs La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Fronsadais