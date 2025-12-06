Atelier adulte « dorure sur plâtre » Musée de Valence Valence

Atelier adulte « dorure sur plâtre »

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

En référence au célèbre bas-relief de la façade des Folies Bergères de l’architecte-décorateur Maurice Pico représentant la grande danseuse russe Lila Nikolska, Géraldine Arbore vous entraîne dans sa reproduction en plâtre doré à la feuille d’or.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

In reference to the famous bas-relief on the façade of the Folies Bergères by architect-decorator Maurice Pico, depicting the great Russian dancer Lila Nikolska, Géraldine Arbore takes you on a journey through her gold-leafed plaster reproduction.

German :

In Anlehnung an das berühmte Basrelief der Fassade der Folies Bergères des Architekten und Dekorateurs Maurice Pico, das die große russische Tänzerin Lila Nikolska darstellt, entführt Sie Géraldine Arbore in ihre Reproduktion aus mit Blattgold vergoldetem Gips.

Italiano :

Facendo riferimento al famoso bassorilievo della facciata delle Folies Bergères, opera dell’architetto-decoratore Maurice Pico, che raffigura la grande ballerina russa Lila Nikolska, Géraldine Arbore vi accompagna in un viaggio attraverso la sua riproduzione in gesso dorato a foglia d’oro.

Espanol :

En referencia al famoso bajorrelieve de la fachada del Folies Bergères, obra del arquitecto-decorador Maurice Pico, que representa a la gran bailarina rusa Lila Nikolska, Géraldine Arbore le hace viajar a través de su reproducción en escayola dorada con pan de oro.

