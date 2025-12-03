ATELIER ADULTE-ENFANT Chanac

ATELIER ADULTE-ENFANT Chanac mercredi 3 décembre 2025.

Rue des Écoles Chanac Lozère

Début : 2025-12-03 16:00:00

2025-12-03

Atelier pour mettre en mots et en corps une scène de Fiesta en duo.

Dans Fiesta, les copains de Nono racontent leur aventure pour pouvoir fêter les 10 ans de Nono malgré la tempête Marie-Thérèse qui les empêche de mettre un pied dehors.

Ils seront prêts à tout (ou presque) pour ne pas décevoir Nono, même à désobéir.

Qu’en disent les parents ?

A l’occasion de cet atelier famille, les duos parent-enfant seront invités à mettre en mots et en corps une scène de Fiesta où il y a 2 personnages : 1 enfant et 1 parent.

Qui des deux, jouera l’enfant intrépide et le parent confiant ?

Avec le soutien du Foyer Rural de Chanac et de la Bibliothèque de Chanac

MER 03 DEC 16h>18H Bibliothèque de Chanac

Dès 7 ans

Entrée libre Infos & réservations au 04 66 65 75 75 .

Rue des Écoles Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

Workshop to put into words and bodies a scene from Fiesta as a duo.

In Fiesta, Nono’s friends tell the story of their adventure to celebrate Nono’s 10th birthday, despite storm Marie-Thérèse preventing them from setting foot outside.

They’ll do anything (or almost anything) to avoid disappointing Nono, even disobeying him.

What do the parents have to say?

German :

Workshop, um eine Szene aus Fiesta als Duo in Worte und Körper umzusetzen.

In Fiesta erzählen Nonos Freunde von ihrem Abenteuer, Nonos zehnten Geburtstag zu feiern, obwohl der Sturm Marie-Thérèse sie daran hindert, einen Fuß vor die Tür zu setzen.

Sie werden alles (oder fast alles) tun, um Nono nicht zu enttäuschen, sogar ungehorsam sein.

Was sagen die Eltern?

Italiano :

Laboratorio di traduzione in parole e corpi di una scena di Fiesta come duo.

In Fiesta, gli amici di Nono raccontano la loro avventura per festeggiare il decimo compleanno di Nono nonostante la tempesta di Maria Teresa che impedisce loro di mettere piede fuori.

Faranno di tutto (o quasi) per non deludere Nono, persino disobbedirgli.

Che cosa hanno da dire i genitori?

Espanol :

Taller para poner en palabras y cuerpos a dúo una escena de Fiesta.

En Fiesta, los amigos de Nono cuentan su aventura para celebrar el décimo cumpleaños de Nono a pesar de la tormenta Marie-Thérèse que les impide poner un pie fuera.

Harán cualquier cosa (o casi) para no decepcionar a Nono, incluso desobedecerle.

¿Qué tienen que decir los padres?

