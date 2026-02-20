Atelier adulte-enfant Coffre Théâtre des Ursulines, grand comble Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier adulte-enfant Coffre

Théâtre des Ursulines, grand comble 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 11:00:00

fin : 2026-04-08 11:45:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09

Collectif Label Brut marionnettes et objets

Qui, que, quoi se cachent dans les boîtes en cartons du spectacle ? Quels sont les trésors dissimulés à l’intérieur ? Peut-on faire disparaître et réapparaître des objets ?

Laurent Fraunié guidera les participant.es dans des exercices de manipulation d’objets et de matières directement tiré.es du spectacle. Venez avec vos jouets préférés ou vos objets fétiches !

Tarif enfant 5€ tarif adulte gratuit .

Théâtre des Ursulines, grand comble 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Collectif Label Brut puppets and objects

L’événement Atelier adulte-enfant Coffre Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-02-20 par SUD MAYENNE