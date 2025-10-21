Atelier adulte-enfant Icare Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack Château-Gontier-sur-Mayenne

Tarif : 5€

21 octobre 2025 14:00

2025-10-21

Atelier adulte-enfant mené par Clélia Berthier

Qu’est-ce qui nous donne des ailes à nous, adultes comme enfants ? À partir de cette question, la comédienne Léa Tuil propose aux familles de (re)découvrir le mythe d’Icare lors d’un atelier créatif. Après

avoir fabriqué et décoré nos propres ailes à la manière du héros du spectacle, nous nous essayerons à quelques improvisations théâtrales.

Aire de jeunesse(s) #5

Atelier

mardi 21 octobre 2025 14h00

Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack

Atelier en binôme à partir de 6 ans

Matériel fourni et goûter offert

durée 3h

5€

nombre de places limité, sur inscription

Cet atelier s’adresse en priorité aux personnes assistant au spectacle Icare .

La capacité d’accueil étant très limitée, la réservation n’est pas accessible sur la billetterie en ligne.

02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org .

English :

Adult-child workshop led by Clélia Berthier

German :

Erwachsenen-Kind-Workshop unter der Leitung von Clélia Berthier

Italiano :

Laboratorio adulti-bambini condotto da Clélia Berthier

Espanol :

Taller para adultos y niños dirigido por Clélia Berthier

