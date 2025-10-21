Atelier adulte-enfant Icare Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack Château-Gontier-sur-Mayenne
Atelier adulte-enfant Icare Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack Château-Gontier-sur-Mayenne mardi 21 octobre 2025.
Atelier adulte-enfant Icare
Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
Atelier adulte-enfant mené par Clélia Berthier
Qu’est-ce qui nous donne des ailes à nous, adultes comme enfants ? À partir de cette question, la comédienne Léa Tuil propose aux familles de (re)découvrir le mythe d’Icare lors d’un atelier créatif. Après
avoir fabriqué et décoré nos propres ailes à la manière du héros du spectacle, nous nous essayerons à quelques improvisations théâtrales.
Aire de jeunesse(s) #5
Atelier
mardi 21 octobre 2025 14h00
Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack Cole
Atelier en binôme à partir de 6 ans
Matériel fourni et goûter offert
durée 3h
5€
nombre de places limité, sur inscription
Cet atelier s’adresse en priorité aux personnes assistant au spectacle Icare .
La capacité d’accueil étant très limitée, la réservation n’est pas accessible sur la billetterie en ligne.
02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org .
Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
English :
Adult-child workshop led by Clélia Berthier
German :
Erwachsenen-Kind-Workshop unter der Leitung von Clélia Berthier
Italiano :
Laboratorio adulti-bambini condotto da Clélia Berthier
Espanol :
Taller para adultos y niños dirigido por Clélia Berthier
L’événement Atelier adulte-enfant Icare Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-09-15 par SUD MAYENNE