ATELIER ADULTE-ENFANT SUR LES USAGES DU NUMÉRIQUE Grenade

ATELIER ADULTE-ENFANT SUR LES USAGES DU NUMÉRIQUE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade Haute-Garonne

Dans le cadre de l’exposition Pris dans la toile, impact numérique , la Bibliothèque Municipale de Grenade accueille plusieurs animations autour de l’éducation aux médias.

La bibliothèque vous propose un atelier adulte-enfant à partir de 10 ans sur les usages du numérique, animé par une conseillère numérique de la Médiathèque Départementale

Mieux gérer et comprendre le numérique en famille ; Équilibrer son temps d’écran ; Créer son identité numérique ; Se protéger sur le web ; Jouer en toute sécurité ; Protéger son smartphone ; Être un utilisateur responsable ; … 0 .

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 bibliotheque@grenade-mairie.fr

English :

As part of the Pris dans la toile, impact numérique (Caught in the web, digital impact) exhibition, the Grenada Municipal Library is hosting several events focusing on media literacy.

