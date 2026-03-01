Atelier adulte enfant yoga et cuisine Salle des fêtes de Pont les Moulins Pont-les-Moulins

Atelier adulte enfant yoga et cuisine

Salle des fêtes de Pont les Moulins Grande rue Pont-les-Moulins Doubs

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18 17:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Les enfants sont en cuisine et préparent un goûter sain et gourmand pendant que les adultes font du yoga.

Puis tout le monde se rassemble autour du goûter pour un moment convivial. .

Salle des fêtes de Pont les Moulins Grande rue Pont-les-Moulins 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 67 03 28 Severine.maj@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier adulte enfant yoga et cuisine

L’événement Atelier adulte enfant yoga et cuisine Pont-les-Moulins a été mis à jour le 2026-03-09 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS