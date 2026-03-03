Atelier adulte et enfant Calligraphie Printanière Office de Tourisme Limoges

Atelier adulte et enfant Calligraphie Printanière

Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

…elle allait cueillir des violettes le long du mur… Une bordure touffue fournissait quotidiennement un gros bouquet de violettes que ma mère laissait se faner à son corsage ou dans un verre vide, abreuvées les violettes perdent leur parfum…

Inspiré par les mots de Colette dans Le long-chat, cet atelier de calligraphie invite enfants et adultes à célébrer le printemps. Fleurs et oiseaux deviennent source d’inspiration pour s’initier à l’écriture caroline. Apprenez à tracer pleins et déliés et calligraphiez noms de plantes et d’animaux pour créer une composition poétique. Un moment créatif et sensoriel pour raviver un herbier et laisser la nature s’épanouir sur la page.

Atelier par le Lion d’Encre destiné aux adultes et enfants. À partir de 10 ans. Matériel fourni mais apporter un chiffon et un habit qui ne risque pas ainsi qu’une feuille de sopalin. .

Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier adulte et enfant Calligraphie Printanière

L’événement Atelier adulte et enfant Calligraphie Printanière Limoges a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Limoges Métropole